Умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного совета СССР

09.01.2019 21:53



9 января в Москве на 89-м году жизни скончался Анатолий Иванович Лукьянов, который являлся последним председателем Верховного совета СССР. О кончине Анатолия Ивановича сообщила его дочь Елена, а также губернатор Смоленской области Алексей Островский, чьим доверенным лицом был Лукьянов на всенародных выборах Губернатора. По словам его дочери, смерть Анатолия Лукьянова наступила в результате продолжительной и тяжелой болезни, пишет РБК.