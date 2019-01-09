"Нафтогаз" готов отказаться от иска к "Газпрому"

09.01.2019 21:41



Украинский "Нафтогаз" назвал условия отказа от иска к российской корпорации "Газпром". Так, по словам Андрея Коболева, который является главой "Нафтогаза", компания готова пойти на уступки и отказаться от иска, поданного в Стокгольмский арбитраж, при условии, что будет заключен новый долгосрочный договор с "Газпромом" на транзит российского газа через территорию Украины. Также, "Нафтогаз" устроит и заключение транзитного договора на условиях, при которых маршрут транспортировки российского газа через Украину будет обходным, но тогда российская сторона должна прописать в договоре выплату Украине оговоренной компенсации, пишет Российская газета.