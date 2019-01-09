Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ЯНВ, 23:00 МСК
USD (ЦБ)    67,0795
EUR (ЦБ)    76,9066

09 ЯНВ, 23:00 МСК
USD (ЦБ)    67,0795
EUR (ЦБ)    76,9066

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за заявлений о Курилах

09.01.2019 20:25
Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за заявлений о Курилах

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в Министерство иностранных дел РФ. По заявлению ведомства, вызов был связан со сделанными Японией заявлениями относительно вопросов заключения мирного договора с Россией. В МИД РФ указали послу на неуместность подобных заявлений, которые нагнетают обстановку вокруг данной темы. Так ранее, японская сторона заявляла, что после передачи четырех спорных островов Японии, страна не собирается выселять проживающих на них россиян. Также, по распространенной информации, Япония собирается предложить России отказаться от взаимных претензий по данным островам, пишет РИА Новости.

США пообещали, что не будут размещать войска на Курилах, если они будут переданы Японии
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 4

Узнай, страна

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

Чукотка получила деньги на строительство моста через реку Пучевеем

Чукотка получила деньги на строительство моста через реку Пучевеем

В Калининградской области запустили терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы

В Калининградской области запустили терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы

Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично"

Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на

Новости СМИ

Новости дня

22:41 Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии
Япония планирует отказаться от идеи получить компенсацию за Курилы
Япония планирует отказаться от идеи получить компенсацию за Курилы
22:27 В ФАС прокомментировали рост цен на бензин в регионах В ФАС прокомментировали рост цен на бензин в регионах
21:53 Умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного совета СССР Умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного совета СССР
21:41 "Нафтогаз" готов отказаться от иска к "Газпрому" "Нафтогаз" готов отказаться от иска к "Газпрому"
21:23 Немецкое издание рассказало, чему Германия может поучиться у России Немецкое издание рассказало, чему Германия может поучиться у России
20:48 ПАСЕ рекомендовала России сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов ПАСЕ рекомендовала России сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
19:41 Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Узнай, страна!

19:31 В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:17 Чукотка получила деньги на строительство моста через реку Пучевеем Чукотка получила деньги на строительство моста через реку Пучевеем
17:42 В Калининградской области запустили терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы В Калининградской области запустили терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы
15:54 Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично" Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично"
10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»
06:55 Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter