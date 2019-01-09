Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за заявлений о Курилах

09.01.2019 20:25



Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в Министерство иностранных дел РФ. По заявлению ведомства, вызов был связан со сделанными Японией заявлениями относительно вопросов заключения мирного договора с Россией. В МИД РФ указали послу на неуместность подобных заявлений, которые нагнетают обстановку вокруг данной темы. Так ранее, японская сторона заявляла, что после передачи четырех спорных островов Японии, страна не собирается выселять проживающих на них россиян. Также, по распространенной информации, Япония собирается предложить России отказаться от взаимных претензий по данным островам, пишет РИА Новости.