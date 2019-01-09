Спортивные итоги года подвели в Подмосковье

09.01.2019 16:54



В Подмосковье были подведены итоги спортивной деятельности 2018 года, сообщает Вечерняя Москва. По итогам минувшего года, число людей, занимающихся массовыми видами спорта различного характера выросло до 2,8 млн. В МО было проведено 10 тысяч мероприятий, посвященных спорту. Среди них были и международные соревнования, чемпионат по конькобежному спорту и первенство по хоккею среди юниорок. За 2018 год представителями Московской области было завоевано более 2 тысяч медалей.