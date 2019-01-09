Бензин в России снова начал дорожать

09.01.2019 16:22



Прошлогодняя остановка роста цен на бензин в России оставила лазейку для нефтяных компаний для возобновления роста цен, сообщают Автовести. Цены на самые востребованные виды топлива поднялись за новогодние праздники практически на всех крупных АЗС. Например, в Башкирии цена за 1 литр топлива выроста на 60-80 копеек. Также повышение цен замечено в Свердловской, Самарской, Воронежской и Пензенской областях. Повышение стоимости бензина и дизельного топлива сопровождается повышением НДС, который с 1 января увеличился с 18 до 20%.