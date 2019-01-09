Свыше 3 тысяч подмосковных школьников посетят Губернаторскую елку

09.01.2019 15:47



В эту пятницу, 11 января, в Чехове пройдет Губернаторская елка, которая проходит и стала традицией в регионе с 2001 года, сообщают 360. Рождественская Елка пройдет во Дворце Спорта «Олимпийский». Ее посетят 3 тысячи подмосковных детей, об этом рассказала министр образования МО Ольга Забралова. На елку приглашены дети, проявившие себя в образовательной сфере, искусстве, спортивной деятельности, также дети сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей, дети военнослужащих. Все они смогут принять участие в различных конкурсах и викторинах, а также посмотреть рождественское представление и в самом конце получить сладкий подарок.