Роструд напомнил о длинных выходных в марте

09.01.2019 14:39



Следующие протяженные праздники россиянам следует ждать в марте, сообщают РИА Новости. Протяженные выходные дни в марте привязываются к празднику 8 марта, вся страна будет отдыхать с 8 по 10 марта. Роструд напомнил, что в связи с попаданием 23 февраля на субботу, было принято решение перенести этот праздничный день на 10 мая. В свою очередь в мае Россияне будут отдыхать с 1 по 5 число в честь праздника Весны и Труда, а также с 9 по 10 мая на День Победы.