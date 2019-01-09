В Кремле прокомментировали возможное участие Владимира Путина в Давосском форуме

09.01.2019 13:48



В Кремле дали комментарий по поводу возможного участия российского лидера Владимира Путина в швейцарском Давосском форуме, который состоится с 22 по 25 января. Вопрос об участии главы РФ в этом мероприятии остается открытым. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, глава государства пока не принял соответствующего решения.