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В Кремле прокомментировали возможное участие Владимира Путина в Давосском форуме

09.01.2019 13:48
В Кремле прокомментировали возможное участие Владимира Путина в Давосском форуме

В Кремле дали комментарий по поводу возможного участия российского лидера Владимира Путина в швейцарском Давосском форуме, который состоится с 22 по 25 января. Вопрос об участии главы РФ в этом мероприятии остается открытым. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, глава государства пока не принял соответствующего решения.

«Каких-либо решений президентом пока не принималось», — цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

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