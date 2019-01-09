Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России

09.01.2019 07:12



Эксперты Всемирного банка обновили свой прогноз роста ВВП России. Так, согласно обновленным данным, рост ВВП страны в текущем году составит только 1,5%, тогда как ранее, специалисты прогнозировали рост экономики России на уровне 1,8%. Вместе с тем, ожидаемый рост ВВП РФ по итогам 2020 и 2021 годов составит порядка 1,8%, а в 2018 году экономический рост РФ составил не 1,5%, как ожидали эксперты, а 1,6%, пишет газета Ведомости.