Трамп заявил о гуманитарном кризисе на границе с Мексикой

09.01.2019 07:01



8 января президент США Дональд Трамп обратился к гражданам страны посредством телеобращения, в котором глава государства рассказал о непростой ситуации сложившейся на границе с Мексикой. Так, по мнению американского лидера, сложившаяся на границе ситуация, связанная с тысячами мигрантов, стремящихся пересечь американско-мексиканскую границу, представляет собой не только гуманитарный кризис, но и кризис безопасности США.

Трамп напомнил американским гражданам, что большинство тяжких преступлений в Штатах совершаются именно нелегальными мигрантами, которые также являются источником поставок в страну наркотиков. Президент обвинил в возникновении данной проблемы Конгресс США, члены которого не хотят согласовать расходы на строительство на границе с Мексикой стены, необходимой, по мнению Трампа, для обеспечения безопасности южной границы Штатов, пишет Интерфакс.