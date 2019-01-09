Сенат США заблокировал закон о санкциях против России, Ирана и Сирии

09.01.2019 06:44



Сенаторы США не поддержали законопроект, который предусматривает введение санкционных ограничений против России, Ирана и Сирии, за помощь, которая оказывается правящему режиму САР. Так, за рассмотрение законопроекта проголосовали 56 сенаторов из необходимого меньшинства в 60 человек. Такая ситуация произошла из-за того, что ранее, демократы отказались поддерживать какие-либо законы, внесенные республиканцами, если только они не направлены на прекращение "шатдауна", пишет РИА Новости.

"Шатдаун" представляет собой ситуацию, сложившуюся в США, при которой некоторые правительственные ведомства приостановили свою работу или работают в ограниченном режиме из-за того, что до сих пор не согласован бюджет США. Так, демократы отказываются согласовать статью расходов бюджета в $5,6 млрд, которую внес в документ президент США Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой. "Шатдаун" действует в Штатах с 22 декабря прошлого года.