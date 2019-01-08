Скончался Юрий Кушнерев

08.01.2019 18:40



Ушел из жизни Юрий Кушнерев, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Союза кинематографистов России. Актеру и режиссеру был 81 год. Дата и место прощания уже известны: 10 января, ритуальный зал ЦКБ.

Зритель знает артиста по таким фильмам как: «Осенний марафон» и «Паспорт». Кроме этого, Юрий Кушнерев известен в качестве второго режиссера легендарного фильма «Мимино». Также он был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов знаменитого Георгия Данелии.