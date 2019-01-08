В Турции проходит первое слушание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

08.01.2019 12:42



В настоящее время в Турции проходит первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Среди подозреваемых по данному делу числятся 28 человек, в том числе и лидер "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен, который в настоящее время проживает на территории США. В связи с тем, что Гюлен, а также некоторые другие подозреваемые в организации убийства Карлова находятся за рубежом, они не могут предстать перед судом. Тем не менее, остальные 18 подозреваемых участвуют с судебном процессе. По мнению обвинения, данное убийство является провокацией, которая была призвана нанести вред двусторонним отношениям России и Турции, пишет ТАСС.