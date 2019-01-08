Гормон, выделяемый во время тренировок, может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера

08.01.2019 07:55



Ученые дали нам еще одну причину больше тренироваться. Так, согласно новым исследованиям, гормон Irisin, выделяемый во время физических упражнений может защитить мозг от болезни Альцгеймера, пишет Independent.

Во время проведения исследования, американские и бразильские ученые обнаружили более низкие уровни данного гормона в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению со здоровыми лицами. Так, в тестах на животных, ученым удалось вызвать у мышей дефицит обучения и снижение показателей памяти, уменьшая количество этого гормона. После чего, исследователи смогли восстановить эти показатели, путем повышения у подопытных животных уровня гормона Irisin.

Об этом исследовании, проведенном под руководством д-ра Фернанды де Феличе из федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии, сообщается в журнале Nature Medicine.

Так, согласно результатам исследования, укрепление радужной оболочки глаза с помощью лекарств или физических упражнений может обеспечить "новую стратегию" для предотвращения когнитивного снижения у пациентов с болезнью Альцгеймера. Вместе с тем, хотя данные результаты исследования являются вполне многообещающими, они находятся на ранней стадии. И предстоит еще много работы, чтобы понять, как именно Irisin входит в мозг и взаимодействует с ним.

"Хотя это исследование проводилось только на мышах, оно добавляет к растущим доказательствам взаимосвязи между факторами образа жизни, такими как физическая подготовка и деменция", - говорит д-р Джеймс Пикетт, руководитель исследований британского благотворительного общества по борьбе с болезнью Альцгеймера. "Это перспективный путь для дальнейших исследований и потенциально новых методов лечения в будущем".