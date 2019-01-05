Врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

05.01.2019 11:10



В Министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали о состоянии 11-месячного мальчика, которого спасателям удалось вытащить из под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. По словам пресс-секретаря ведомства, мальчик начал самостоятельно дышать, но ему все еще оказывается кислородная поддержка. В настоящее время спасенный ребенок проходит лечение в одной из московских клиник, пишет Интерфакс.