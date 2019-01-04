Власти Крыма назвали условия прохода украинских судов через Керченский пролив

04.01.2019 19:48



Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что если украинские суда будут соблюдать все международные нормы по проходу через территорию других государств, никто не будет чинить им никаких препятствий по проходу кораблей через Керченский пролив. Мурадов подчеркнул, что российская сторона всего лишь пытается обеспечить безопасность как своей территории, так и судов, проходящих через узкий и сложный для судоходства пролив, пишет РИА Новости.