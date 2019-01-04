СК рассказал о первых результатах расследования взрыва жилого дома в Магнитогорске

04.01.2019 19:26



Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о завершении следственных действий, которые проводили сотрудники ведомства осматривая обломки, изъятые с места обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске, пишет РИА Новости. По ее словам, эксперты не обнаружили никаких следов взрывчатых веществ на осмотренных образцах. Тем не менее следствие по возбужденному в результате трагедии уголовному делу продолжается, а в ведомстве пока не дают официальных выводов о причинах произошедшего.