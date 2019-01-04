В Магнитогорске состоялось прощание с погибшими при обрушении дома

04.01.2019 12:56



Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, глава региона принял участие в церемонии прощания с семьей, погибшей при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Борис Дубровский возложил цветы на могилы супругов и их полугодовалой дочери, после чего направился на встречу с гражданами города. По сообщению пресс-службы, губернатор уже в течение трех дней проводит личный прием граждан, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранним утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома в результате чего погибли 39 человек. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа.