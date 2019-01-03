Специалисты назвали самый полезный вид зимнего спорта

03.01.2019 13:19



Специалисты считают, что самым полезным зимним видом спорта является лыжная прогулка. По словам врачей, такое времяпрепровождение может быть рекомендовано всем людям. Лыжные прогулки помогают не только укрепить все группы мышц, но также оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Тем не менее, эксперты предупреждают, что любые спортивные занятия должны, в первую очередь, приносить радость. Занятия без желания пользы организму не принесут, пишет РИА Новости.