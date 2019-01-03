Китайский аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны

03.01.2019 13:07



Первый комический аппарат совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Им стала китайская беспилотная станция "Чанъэ-4", которая совершила посадку в районе Южного полюса земного спутника. Луноход, находящийся на борту станции, совершит обследование места посадки, после чего проведет запланированные эксперименты, такие, как, например, попытка вырастить живые организмы в условиях лунной силы тяжести, передает РИА Новости.