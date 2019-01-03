В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

03.01.2019 12:48



Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, состояние младенца, которого спасателям удалось спасти из-под завалов разрушенного жилого дома в Магнитогорске, оценивается врачами как стабильное. По словам врачей, состояние малыша улучшается, пишет РБК.

Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился один из подъездов жилого дома. По последним данным в результате трагедии погибли 38 человек.