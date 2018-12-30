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Би-би-си обратилась в МИД РФ из-за утечки данных сотрудников в России

30.12.2018 09:39
Би-би-си обратилась в МИД РФ из-за утечки данных сотрудников в России

По словам пресс-службы корпорации Би-би-си, в России были опубликованы списки сотрудников Русской службы Би-би-си и их личные данные. В пресс-службе сообщили, что корпорация обратилась в МИД РФ с официальной жалобой и просьбой расследовать данное происшествие. В своей жалобе Би-би-си ссылается на то, что является независимой структурой, которая не имеет никакого отношения к политики Великобритании, пишет РБК.

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