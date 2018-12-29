Порошенко расширил морскую зону Украины

29.12.2018 20:58



Президент Украины Петр Порошенко принял решение о расширении морской зоны Украины в Черном море. Украинский лидер подписал соответствующий законопроект, согласно которому, Украина увеличивает территорию, которая находится под контролем страны на 24 морские мили. Теперь в данной зоне пограничники Украины могут останавливать, досматривать или арестовывать любые проходящие в ней суда, кроме военных кораблей и судов, используюемых в некоммерческих целях, пишет РИА Новости.