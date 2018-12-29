Скончался писатель Амос Оз

29.12.2018 09:45



Ушел из жизни знаменитый израильский писатель Амос Оз. Как сообщила его дочь в одной из социальных сетей, причиной смерти 79-летнего писателя стал рак, с которым он боролся последние годы.

Писателя знают по его статьям и эссе, главной темой которых был арабо-израильский конфликт. Кроме этого, он стал автором романа «Мой Михаэль» (1968). Впоследствии это произведение включили в сотню лучших романов двадцатого века по версии Международной ассоциации издателей.