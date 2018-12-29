В Сети высмеяли Меланию Трамп за "отсутствие брюк"

29.12.2018 06:25



В Сети обсуждают наряд первой леди США Мелании Трамп во время ее поездки в Ирак и Германию. Так, во время прилета президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании в Ирак для встречи с военными США, первая леди была одета в зеленое платье и светло-коричневые брюки. Многие пользователи Сети сочли, что Мелания вышла из самолета, забыв надеть штаны. Люди писали, что, такая одежда не подходит для первой леди США и что ее наряд больше подходит для эльфа, пишет газета Известия.