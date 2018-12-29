"Авангард" вызвал панику в США

29.12.2018 05:55



По мнению экспертов немецкого издания Die Welt новый российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" заставил нервничать военное руководство США. Так, эксперты подчеркнули, что испытания нового российского вооружения доказало, что данный комплекс показал не только высокие результаты в скорости и маневренности, он также является неуловимым для американских систем ПВО. Известно, что комплексы "Авангард" поступят на вооружение российской армии уже в 2019 году, пишет РИА Новости.