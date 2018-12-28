Силы ВСУ пытались продвинуться в нейтральную зону на Донбассе

28.12.2018 23:07



Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бойцы ВСУ пытались продвинуться вперед в нейтральной зоне. По словам Басурина, это произошло на Мариупольском направлении. Тем не менее, во время операции силы ВСУ оказались на минном поле. По предварительным данным, двое из них погибли, еще трое получили ранения. Более подробная информация о данном происшествии будет предоставлена утром, пишет РИА Новости.