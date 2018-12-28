Украина направит России ноту протеста из-за стены на границе с Крымом

28.12.2018 22:54



Как заявил заместитель главы Министерства по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Юрий Грымчак, украинская сторона обязательно подаст ноту протеста России в отношении построенной стены на российско-украинской границе в Крыму. И хотя, по его словам, данный факт ничего не значит и не меняет статус Крымского полуострова, Украина будет соблюдать нормы международного права, согласно которым страна может заявить о своем неприятии данного строительства, пишет газета Известия.