Песков рассказал, как Владимир Путин будет встречать Новый год

28.12.2018 22:38



По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин будет работать практически до последних минут уходящего 2018 года. В рабочем графике главы государства запланировано много мероприятий, в том числе и спортивных. Какие именно мероприятия посетит президент Песков комментировать не стал. Тем не менее, по его словам, сам Новый год Владимир Путин, традиционно, встретит в кругу семьи, родных и близких ему людей, пишет РИА Новости.