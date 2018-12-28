Британский корабль Echo в Черном море беззащитен

28.12.2018 15:42



Британский корабль «HMS Echo», вошедший в акваторию Черного моря для, якобы, устрашения России, на деле оказался кораблем научного предназначения, который вооружен даже хуже задержанного Россией бронекатера Украины, сообщает ИА «REGNUM». Корабль вооружен всего лишь двумя 20-мм пушками и парой пулеметов, а его функциональным предназначением является исследование морского дна в научных целях. Именно поэтому нахождение данного судна в Черном море является не более чем смехотворной попыткой Великобритании показать «мощь» своего морского флота, которого, к слову, осталось очень немного. Данный факт явился результатом многолетних внутренних сокращений состава Королевских ВМС Великобритании.