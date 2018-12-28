Скончался Фрэнк Адонис, сыгравший в «Клане Сопрано»

28.12.2018 11:22



В Лас-Вегасе ушел из жизни 83-летний актер и режиссер Фрэнк Адонис, передает РИА Новости со ссылкой на TMZ. По словам его жены Дениз, некоторое время назад актеру диагностировали заболевание почек, и последние 9 дней своей жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Супруга актера также отметила, что Фрэнк Адонис был замечательным человеком, отцом и мужем, который всем помогал.

Фильмы, которые принесли актеру популярность: сериал «Клан Сопрано», киноленты «Славные парни», «Бешеный бык», а также «Эйс Вентура: розыск домашних животных».