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Загадочная аномалия под Африкой ослабляет магнитное поле Земли

28.12.2018 07:46
Загадочная аномалия под Африкой ослабляет магнитное поле Земли

Ученые полагают, что магнитное поле Земли в настоящее время пребывает в состоянии резкого ослабления – и, согласно представленным ошеломляющим данным, полученным в начале года, это фантастическое нарушение является частью картины, продолжающейся уже более 1000 лет, пишет ScienceAlert.

Благодаря магнитному полю, на Земле не только существуют наши Северный и Южный полюса, оно также защищает нас от солнечных ветров и космической радиации. Однако, это силовое поле, которое человек не может увидеть, быстро ослабевает, до такой степени, что специалисты предполагают, что смена наших магнитных полюсов действительно может произойти.

Данное явление действительно происходило в течение огромных промежутков времени. В последний раз оно состоялось около 780 000 лет назад. Когда смена магнитных полюсов происходит, этот процесс не бывает быстрым, изменение полярности происходит медленно в течение тысяч лет. Проблема заключается в том, что никто не знает наверняка, когда это может произойти.

Регион, который волнует ученых больше всего на данный момент, называют Южно – Атлантической аномалией. Это огромное пространство, простирающееся от Чили до Зимбабве. Магнитное поле настолько слабо внутри аномалии, что для спутников Земли опасно входить в него, потому что дополнительное излучение, которое оно пропускает, может нарушить их электронику.

"Мы уже давно знаем, что магнитное поле меняется, но на самом деле мы не знали, является ли это необычным для этого региона в более длительном масштабе времени или это нормально", - сказал физик Винсент Хэйр из Университета Рочестера в Нью-Йорке.

Одна из причин, по которой ученые мало что знают о магнитной истории этого региона Земли, заключается в отсутствии физических свидетельств магнетизма в прошлом Земли, сохранившихся в археологических реликвиях прошлых веков.

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