В Крыму возвели стену на границе с Украиной

28.12.2018 06:13



В Крыму завершились работы по возведению заграждения на участке границы между Россией и Украиной, разработка которого началась еще в 2015 году. В пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма сообщили, что данное заграждение состоит из нескольких частей, которые оборудованы специальными сигнальными датчиками, включая и те, которые реагируют на движение, а также системой телевизионного видеонаблюдения. Протяженность заграждения составляет более 60 км. Введение в эксплуатацию данного комплекса поможет снизить количество правонарушений на российско-украинской границе, пишет РИА Новости.