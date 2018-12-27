Следы таинственного кораблекрушения обнаружены на побережье США

27.12.2018 23:27



Следы уникального таинственного кораблекрушения обнаружены на потрепанном штормами пляже побережья Нью-Джерси, США. Так, в выходные дни сдвиг в уровнях песка раскопал остатки 25-футового корабля, потерпевшего крушение, датируемого 1800-ми годами. Происхождение корабля неясно, но некоторые местные жители, как сообщается, предположили, что корабль может быть остатками судна, которое затонуло около Херефордского залива в 1800-х годах, пишет FoxNews.

По словам Стэна Спирлака, члена правления музея округа Кейп-Мей, район, где кораблекрушение было обнаружено, считается весьма опасным для мореплавателей. Спирлак считает, что следы крушения принадлежит шхуне D. H. Ingraham, перевозившей груз лайма, которая направлялась в Вирджинию и затонула в 1886 году. Это судно затонуло примерно в полутора милях к северу от Херефордского Маяка. Тем не менее до сих пор не ясно, что стало причиной этого кораблекрушения.