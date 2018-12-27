Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

27.12.2018 22:16



Как сообщили специалисты центра "Крымский мост", завершены работы по защите опор моста через Керченский пролив. Так, у фарватерных опор Крымского моста соорудили специальные конструкции, которые помогут обеспечить их защиту от соприкосновения с проходящими судами. По словам специалистов центра, данные работы были проведены в связи с тем, что в последнее время наблюдается сильное увеличение количества судов, проходящих через Керченский пролив, пишет Российская газета.