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Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

27.12.2018 22:16
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Как сообщили специалисты центра "Крымский мост", завершены работы по защите опор моста через Керченский пролив. Так, у фарватерных опор Крымского моста соорудили специальные конструкции, которые помогут обеспечить их защиту от соприкосновения с проходящими судами. По словам специалистов центра, данные работы были проведены в связи с тем, что в последнее время наблюдается сильное увеличение количества судов, проходящих через Керченский пролив, пишет Российская газета.

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