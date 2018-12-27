Владимир Путин назвал главные события уходящего года

27.12.2018 21:52



Во время торжественного Новогоднего приема, который состоялся в Большом театре перед показом балета "Щелкунчик", президент России Владимир Путин назвал самые главные события уходящего 2018 года. Так, по мнению президента, основными событиями, важными для всех россиян, стали проведение в России Чемпионата мира по футболу и строительство Крымского моста через Керченский пролив.

Также, глава государства отметил работу волонтеров, которые помогали реализовывать множество значимых социальных проектов, а также работу военных, которые блестяще выполняли свой боевой долг не только на территории России, но и за рубежом.

В антракте балета, когда состоялся праздничный фуршет, президент еще раз поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал им профессиональных успехов и личного счастья, пишет РИА Новости.