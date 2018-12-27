Губернатор Подмосковья рассказал о новой системе утилизации мусора

27.12.2018 20:49



Во время своего интервью телеканалу "360", губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой системе утилизации мусора. По его словам, комплексы, которые занимаются переработкой мусора, поменяют не только методы утилизации отходов, но и порядок сбора мусора. Так с 1 января 2019 года в Подмосковье вводится новая система раздельного сбора мусора. На территории региона будут установлены новые мусорные контейнеры: синие - для "сухого" и "чистого" мусора, а серые будут предназначены для смешанных отходов.