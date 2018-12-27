У тридцати миллионов россиян в 2019 году увеличатся пенсии

27.12.2018 20:32



Во время совещания кабинета министров, которое проходило у главы Правительства Дмитрия Медведева, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в следующем году у порядка 30.7 млн неработающих пенсионеров будут увеличены пенсионные начисления. По ее словам сумма прибавки к пенсии составит в среднем одну тысячу рублей.Тем не менее Голикова подчеркнула, что данная сумма надбавки будет рассчитываться конкретно для каждого пенсионера, исходя из его трудового стажа и доходов, пишет РИА Новости.