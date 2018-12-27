Лолита рассказала, что в душе Крым для нее остается украинским

27.12.2018 13:27



Для Лолиты Милявской Крымский полуостров «в душе» остается крымским. Как передает РИА Новости, об этом она сообщила в разговоре с каналом «Крючок.TV».

Около двух лет назад исполнительнице закрыли въезд на территорию Украины из-за того, что она побывала в Крыму. Она была снята с поезда в Конотопе, на котором она ехала в Киев, чтобы побывать у больной дочери.

Кроме этого, в разговоре Лолита рассказала, что сегодня конфликт между Украиной и Россией поделил артистов на два лагеря, один из которых работает с российской аудиторией (например, Ани Лорак и Светлана Лобода), а другие – с украинской (Святослав Вакарчук и Тина Кароль).