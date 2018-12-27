В Минтруде опровергли сообщения СМИ о грядущих «массовых увольнениях»

27.12.2018 12:23



Информация СМИ, сообщающих о «массовых увольнениях», не отвечает действительности, о чем РИА Новости заявил представитель Минтруда. По словам собеседника, в данный момент на российском рынке труда ситуация стабильная. Прогнозы относительно резкого скачка безработицы также не соответствуют реальному положению дел.

Напомним, что ранее в «Известиях» вышла публикация о массовых сокращениях в новом году. Всего, как сообщает издание со ссылкой на данные Минтруда, под сокращением могут оказаться более 230 тысяч граждан России.