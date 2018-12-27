Около трех миллионов россиян не смогут выехать перед Новым годом за границу

27.12.2018 11:58



Около трех миллионов граждан России оказались в числе должников, которые автоматически попали в список невыездных накануне новогодних праздников, передает ТАСС со ссылкой на службу приставов. Этот статус носит временный, до тех пор, пока долги не будут погашены. Больше всего должников, как отмечается, в кредитных обязательствах. Узнать о наличии долгов можно узнать на официальном сайте ФССП.