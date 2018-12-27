Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ДЕК, 14:27 МСК
USD (ЦБ)    68,8762
EUR (ЦБ)    78,3880

27 ДЕК, 14:27 МСК
USD (ЦБ)    68,8762
EUR (ЦБ)    78,3880

Около трех миллионов россиян не смогут выехать перед Новым годом за границу

27.12.2018 11:58
Около трех миллионов россиян не смогут выехать перед Новым годом за границу

Около трех миллионов граждан России оказались в числе должников, которые автоматически попали в список невыездных накануне новогодних праздников, передает ТАСС со ссылкой на службу приставов. Этот статус носит временный, до тех пор, пока долги не будут погашены. Больше всего должников, как отмечается, в кредитных обязательствах. Узнать о наличии долгов можно узнать на официальном сайте ФССП.

В белорусских Вооруженных силах появилась IT-рота
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 2

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 1

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 2

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Узнай, страна

22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района

22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района

В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»

В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»

Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок "Южного завода тяжелого станкостроения"

Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок

Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»

Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»

Новости СМИ

Новости дня

13:58 Анкара обещает не подпускать США к изучению ЗРК С-400 Анкара обещает не подпускать США к изучению ЗРК С-400
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:27 Лолита рассказала, что в душе Крым для нее остается украинским Лолита рассказала, что в душе Крым для нее остается украинским
12:55 В Совфеде ответили на заявление Киева о «серой зоне» в Донбассе В Совфеде ответили на заявление Киева о «серой зоне» в Донбассе
12:23 В Минтруде опровергли сообщения СМИ о грядущих «массовых увольнениях» В Минтруде опровергли сообщения СМИ о грядущих «массовых увольнениях»
11:23 Скончался актер Дмитрий Матвеев, который озвучивал Сталлоне и Гибсона Скончался актер Дмитрий Матвеев, который озвучивал Сталлоне и Гибсона
10:42 В белорусских Вооруженных силах появилась IT-рота В белорусских Вооруженных силах появилась IT-рота
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:14 Камчатке прогнозируют шторм с высотой волн до 12 метров Камчатке прогнозируют шторм с высотой волн до 12 метров

Узнай, страна!

11:59 22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района 22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
26 ДЕК, 20:02 В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога» В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»
26 ДЕК, 18:45 Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок "Южного завода тяжелого станкостроения" Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок "Южного завода тяжелого станкостроения"
26 ДЕК, 15:26 Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень» Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»
26 ДЕК, 14:38 Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом" Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом"
26 ДЕК, 12:53 Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота» Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ДЕК, 13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter