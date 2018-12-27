Скончался актер Дмитрий Матвеев, который озвучивал Сталлоне и Гибсона

27.12.2018 11:23



В минувший вторник из жизни ушел 65-летний Дмитрий Матвеев, актер, который озвучивал популярные зарубежные фильмы. Информация о его смерти появилась в Фейсбуке его друга Олега Хартулари.

В течение своей карьеры Дмитрий Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Зрители также знают его голос по ролям, которые сыграли знаменитые актеры Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Мэл Гибсон и Джордж Клуни. Кроме этого, голосом Матвеева говорили такие известные персонажи как Дарт Вейдер из фильма «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», рядовой Капарзо из фильма «Спасти рядового Райана» и другие.