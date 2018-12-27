Минтруд рассказал, кого сократят в 2019 году

27.12.2018 05:36



Специалисты Министерства труда представили свой прогноз о том, кому грозит сокращение в 2019 году. По мнению специалистов, наибольший риск увольнения грозит работникам банковской сферы, в связи с тем, что ЦБ проводит серьезную работу по очистке рынка и закрытию проблемных банков. Также, риску увольнения подвергаются и работники, которые трудятся в сфере транспорта, электрооборудования и машин. По подсчетам специалистов, в следующем году могут быть сокращены более 200 тыс. человек, пишет газета Известия.