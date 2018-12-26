В Донбассе на стороне Украины воюют боевики ИГ

26.12.2018 22:19



На стороне вооруженных сил Украины, которые ведут боевую деятельность на Донбассе, воюют боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом заявило британское издание The Times, журналисты которого взяли у них интервью. Так, согласно данным издания, боевики подтвердили, что проходил обучение в специальных лагерях ИГ, расположенных на территории Ирака и Сирии. При этом отмечается, что власти Украины закрывают глаза на присутствие членов ИГ в составе своих вооруженных сил, пишет ТАСС.