Россия построит в Сирии аэропорт

26.12.2018 20:30



Как сообщил глава управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни, с 2019 по 2021 гг российская сторона реализует на территории Сирии порядка 30 инвестиционных проектов. Одними из самых значимых и серьезных проектов станут строительство аэропорта в городе Тартус, строительство железнодорожных путей от действующего в стране месторождения фосфатов до Тартуса, а также возведение завода по производству вакцин и лекарств для лечения онкологических заболеваний, который будет построен совместными усилиями России и Сирии, пишет газета Известия.