Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в ноябре на 16%

26.12.2018 18:13



Компания «Аэрофлот» сообщила о том, что в ноябре текущего года она увеличила количество пассажироперевозок в сравнении с прошлым годом на показатель равный 16%, сообщает «Интерфакс». Общее количество перевезенных пассажиров в ноябре составило 4,3 млн. человек. Напоминаем, что группа компаний «Аэрофлот» является крупнейшим в России авиаперевозчиком, включающим в свой состав таких операторов как: «Аврора», «Победа», «Россия», «Аэрофлот».