Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

26.12.2018 16:34



Министерством обороны России были осуществлены успешные испытательные пуски ракеты, относящейся к комплексу «Авангард», сообщают РИА новости. На испытаниях присутствовал президент России Владимир Путин, согласно его поручению, подобные испытания и были инициализированы. По результатам проведения испытаний Владимир Путин выразил благодарность всем участникам стрельб, а также всем, кто принимал участие в разработке и строительстве вышеназванного ракетного комплекса.