Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ДЕК, 15:20 МСК
USD (ЦБ)    68,8865
EUR (ЦБ)    78,5237

26 ДЕК, 15:20 МСК
USD (ЦБ)    68,8865
EUR (ЦБ)    78,5237

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

26.12.2018 13:43
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов: Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Соответствующая информация размещена на официальном ресурсе администрации северной столицы.

Напомним, что Мокрецов был главой финансового блока правительства Санкт-Петерубрга. С этого момента его обязанности временно будет исполнять Сергей Мовчан.

Что касается Албина, то в его сфере ответственности находились вопросы, связанные с капитальным строительством. Координацию этого блока теперь доверили Николаю Бондаренко.

На Украине не смогли продать российское судно «Норд»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 1

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 1

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 2

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Узнай, страна

Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом"

Губернатор Александр Никитин:

В ТОП-200 главных событий России 2019 года вошли 11 мероприятий Тамбовской области

В ТОП-200 главных событий России 2019 года вошли 11 мероприятий Тамбовской области

Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»

Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»

В Волгограде открыли производство керамогранитной плитки

В Волгограде открыли производство керамогранитной плитки

Новости СМИ

Новости дня

14:57 ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:45 Москва и Минск не могут сблизить позиции по налоговому манёвру Москва и Минск не могут сблизить позиции по налоговому манёвру
14:07 Норвежский политик заявил, что Запад должен признать Крым частью России Норвежский политик заявил, что Запад должен признать Крым частью России
12:56 Шоумен Зеленский против силового варианта решения проблемы Донбасса Шоумен Зеленский против силового варианта решения проблемы Донбасса
12:35 На Украине не смогли продать российское судно «Норд» На Украине не смогли продать российское судно «Норд»
12:03 Германия выступает против размещения новых ядерных ракет в Европе Германия выступает против размещения новых ядерных ракет в Европе
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:22 Актер Владимир Зеленский хочет стать президентом Украины Актер Владимир Зеленский хочет стать президентом Украины

Узнай, страна!

14:38 Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом" Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом"
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
12:53 Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота» Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»
12:31 В Волгограде открыли производство керамогранитной плитки В Волгограде открыли производство керамогранитной плитки
12:29 В Вологодской области запустили модернизированную установку по производству серной кислоты СК-600/3 В Вологодской области запустили модернизированную установку по производству серной кислоты СК-600/3
25 ДЕК, 15:46 Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде
25 ДЕК, 13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter