Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

26.12.2018 13:43



Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов: Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Соответствующая информация размещена на официальном ресурсе администрации северной столицы.

Напомним, что Мокрецов был главой финансового блока правительства Санкт-Петерубрга. С этого момента его обязанности временно будет исполнять Сергей Мовчан.

Что касается Албина, то в его сфере ответственности находились вопросы, связанные с капитальным строительством. Координацию этого блока теперь доверили Николаю Бондаренко.