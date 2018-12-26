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Шоумен Зеленский против силового варианта решения проблемы Донбасса

26.12.2018 12:56
Шоумен Зеленский против силового варианта решения проблемы Донбасса

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, который недавно замахнулся на президентские амбиции, заявив о том, что может принять участие в предстоящих выборах, заявил о том, что он против силового варианта решения «донбасской проблемы». В одном из интервью он подчеркнул, что необходимо будет договариваться, и со своей стороны он готов говорить «хоть с чертом лысым».

«Идти туда войной? Я против», - подчеркнул Зеленский.

Актер Владимир Зеленский хочет стать президентом Украины
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