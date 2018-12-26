Украина рассказала о "третьей волне оккупации" со стороны России

26.12.2018 06:52



Россия начала "третью волну оккупации" украинской территории. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ситуацию, произошедшую в Керченском проливе. По его словам, первой волной российской оккупации является захват Крыма, второй же Луценко считает военные действия развернутые на Востоке Украины. Также, генпрокурор рассказал, что Украина вынуждена была ввести военное положение в стране из-за того, что после керченских событий была замечена подозрительная военная активность России на границе страны, пишет РИА Новости.